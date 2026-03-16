Bakan Bolat: ’Made in Europe’ Türkiye için önemli bir kazanım

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği'nin yeni sanayi stratejisi kapsamında şekillenen "Made in Europe" yaklaşımının Türkiye'yi de kapsayacak şekilde gelişmesini önemli bir kazanım olarak değerlendirdi. Bolat, Türkiye'nin üretim gücü ve stratejik konumunun Avrupa sanayisi için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, yürütülen diplomasi trafiği ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği kurumları ile üye ülke liderleriyle kurduğu temasların bu süreçte belirleyici olduğunu ifade etti.
Bolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin üretim gücü ve stratejik konumu Avrupa sanayisi için vazgeçilmezdir. Avrupa Birliği'nin yeni sanayi stratejisinde Türkiye'nin yer alması, ülkemizin Avrupa üretim ve tedarik zincirlerindeki güçlü ve kritik rolünün açık bir teyidi olmuştur. Yürüttüğümüz yoğun diplomasi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın AB kurumları ve üye ülke liderleriyle kurduğu güçlü temaslar sayesinde 'Made in Europe' yaklaşımının Türkiye'yi de kapsayacak şekilde şekillenmesi önemli bir kazanım olmuştur."
— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) March 15, 2026
🇹🇷 Yürüttüğümüz yoğun… https://t.co/KHb6A6gLY3
"TÜRKİYE AVRUPA DEĞER ZİNCİRLERİNİN KRİTİK HALKASI"
Bolat, Türkiye'nin güçlü sanayisi ve üretim altyapısıyla Avrupa değer zincirlerinde önemli bir konumda bulunduğunu belirtti.
"Türkiye; güçlü sanayisi, gelişmiş üretim altyapısı ve 30 yılı aşan Gümrük Birliği ortaklığıyla Avrupa değer zincirlerinin en kritik halkalarından biridir" diyen Bolat, otomotiv, makine, beyaz eşya ve kimya gibi sektörlerde Türkiye'nin Avrupa için güvenilir bir üretim ve tedarik merkezi olduğunu ifade etti.
AB KAMU ALIMLARI PAZARI TÜRK FİRMALARI İÇİN FIRSAT
Bakan Bolat, Avrupa Birliği'nin kamu alımları pazarının Türk sanayisi açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.
Açıklamasında bu pazarın büyüklüğünün yıllık 2,6 trilyon avroyu aştığını hatırlatan Bolat, "Önümüzde şimdi yeni bir fırsat alanı bulunmaktadır. Yıllık büyüklüğü 2,6 trilyon avroyu aşan AB kamu alımları pazarı, sanayimiz ve iş dünyamız için önemli bir potansiyel barındırmaktadır" dedi.
Bolat, hedeflerinin Türk firmalarının Avrupa pazarına erişimini güçlendirmek ve üretim kapasitesini daha etkin kullanarak Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha ileri taşımak olduğunu belirtti.