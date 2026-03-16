Bakan Bolat: ’Made in Europe’ Türkiye için önemli bir kazanım

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği'nin yeni sanayi stratejisi kapsamında şekillenen "Made in Europe" yaklaşımının Türkiye'yi de kapsayacak şekilde gelişmesini önemli bir kazanım olarak değerlendirdi. Bolat, Türkiye'nin üretim gücü ve stratejik konumunun Avrupa sanayisi için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, yürütülen diplomasi trafiği ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği kurumları ile üye ülke liderleriyle kurduğu temasların bu süreçte belirleyici olduğunu ifade etti.