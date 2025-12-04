Bakan Bolat: Mal ihracatı rekoru kırdık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlediği basın toplantısında kasım ayına dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2025 yılında 11 ayın 4'ünde aylık mal ihracatı rekoru kırdık.

Kasım ayında takvimin olumsuz etkisine rağmen yıllıklandırılmış olarak toplamda 393,1 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı seviyesine ulaşıldı.

Kasımda ihracatımız, olumsuz takvim etkisine rağmen yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kasım 2025 itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız 270,6 milyar dolar ile rekor seviyede gerçekleşti."

