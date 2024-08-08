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Giriş Tarihi: 8.8.2024 10:18

Bakan Bolat Pakistan Maliye Bakanı Aurangzeb ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Maliye Bakanı Muhammad Aurangzeb ile bir araya geldi. Bakan Bolat, “Bugün İslamabad'da, Pakistan Maliye Bakanı Sayın Muhammad Aurangzeb ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri, yatırımcı ve ihracatçı firmalarımızın öncelikli konularını ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

DHA
Bakan Bolat Pakistan Maliye Bakanı Aurangzeb ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Maliye Bakanı Muhammad Aurangzeb ile bir araya geldi.

Bakan Bolat açıklamasında, "Bugün İslamabad'da, Pakistan Maliye Bakanı Sayın Muhammad Aurangzeb ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri, yatırımcı ve ihracatçı firmalarımızın öncelikli konularını ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Görüşmemizde, ticaret hacmimizin artırılması, firmalarımızın yatırım ve ticaretteki sorunlarının çözülmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve ekonomik iş birliğimizin daha da güçlendirilmesi konularını ele aldık. 2023 yılında Türkiye-Pakistan ticaret hacmi 1 milyar doları, ülkedeki yatırımlarımız 2 milyar doları aşmıştır. Pakistan ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Pakistan ile olan ticari ve ekonomik bağlarımızı derinleştirmek ve her iki ülkenin de refahını artıracak işbirliği alanlarını çeşitlendirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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Bakan Bolat Pakistan Maliye Bakanı Aurangzeb ile bir araya geldi
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