Bakan Bolat: Savaş, cari açık üzerindeki riskleri artırmaktadır

'RİSKLERİN ETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞIYORUZ'

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla mal ve hizmet ihracatı toplamının, bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında artarak 396 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Bolat, "Küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam etmiş; 2025 yılında milli gelire oranı yüzde 1,9 olarak gerçekleşmiştir. İran-ABD-İsrail savaşının enerji fiyatları ve dış ticaret kanalları üzerinden etkisini artırması cari işlemler açığı üzerindeki yukarı yönlü riskleri artırmaktadır. Bu çerçevede, bakanlık olarak jeopolitik çalkantıların dış ticaretimizde oluşturduğu risklerin etkisinin sınırlandırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

TCMB tarafından, ödemeler dengesi istatistiklerinde veri kalitesini artırmak amacıyla, borçlanma senetlerine yönelik faiz giderlerinin hesaplanmasında mikro veri tabanlı yeni bir yönteme geçilmiştir. Bu yöntem değişikliği neticesinde, Eylül 2020'den itibaren Birincil Gelir Dengesi altındaki 'Portföy Yatırımları/Gider' kalemi toplamda 8,9 milyar dolar yukarı yönlü güncellenmiştir. 2025 yılında ise 'Portföy Yatırımları/Gider' kaleminde 4,8 milyar dolar yukarı yönlü önemli düzeyde bir revize gerçekleşmiştir" açıklamasında bulundu.