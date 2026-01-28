Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Bolat, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği’ni ziyaret etti
Giriş Tarihi: 28.01.2026 12:59

Bakan Bolat, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği’ni ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

DHA
Bakan Bolat, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği’ni ziyaret etti
  • ABONE OL

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Türkiye-Macaristan JETCO Toplantısını gerçekleştirmek ve birtakım resmi görüşmelere katılmak üzere Budapeşte'deyiz. Programımız kapsamında Budapeşte Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Sayın Gülşen Karanis Ekşioğlu'dan Türkiye-Macaristan ilişkileri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Sayın Elçimize ve elçilik çalışanlarımıza sıcak misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Bolat, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği’ni ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz