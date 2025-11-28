Bakan Bolat: Türkiye’nin Fas’a ihracatı 8 kat arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Fas İşletmeleri Genel Konfederasyonu (CGEM) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye-Fas İş ve Yatırım Forumu'na katıldı. Bakan Bolat, forumda yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ticari işbirliklerini değerlendirdi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Bolat, bu ticaretin 'kazan-kazan' anlayışıyla dengeli şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

''TÜRKİYE-FAS İLİŞKİLERİ SON 20 YILDA BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİ'

Türkiye ve Fas'ın stratejik konumları olduğuna dikkat çeken Bolat, ''Türkiye-Fas ilişkileri son 20 yılda büyük ilerleme kaydetti. 2006 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın ardından iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler hız kazandı. Fas ve Türkiye, hem AB ile yaptıkları anlaşmalar hem de stratejik konumları itibarıyla yatırım, sanayi ve ticaret alanlarında önemli bir ortaklık içindedir. Fas; AB, Afrika ve ABD'ye açılım açısından, Türkiye ise Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkelerine erişim bakımından kritik bir konuma sahiptir. Her iki ülke de aldıkları uluslararası yatırımlar sayesinde endüstri alanında entegre değer zincirlerine dahil eklemlenmiştir'' ifadelerini kullandı.

''2024 YILI İTİBARIYLA TÜRKİYE - FAS TİCARET HACMİ 5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI''

Son 20 yılda Afrika ülkeleri ile ticaret hacminde önemli bir artış olduğunu ifade eden Bakan Bolat, ''Türkiye olarak 2003 yılından bu yana Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkileri geliştirme stratejisini uygulamaktayız. Türkiye-Afrika ülkeleri arasındaki dış ticaret hacmi 2003 yılında 5,5 milyar dolar iken, 2024 sonunda 37 milyar dolara yükselmiş ve 6,5 kat artış göstermiştir. Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması'sının yürürlükte olduğu son 18 yılda Fas'ın Türkiye'ye ihracatı 9 kat, Türkiye'nin Fas'a ihracatı ise 8 kat artmıştır. 2024 yılı itibarıyla iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu ticaretin dengeli ve 'kazan-kazan' anlayışıyla sürmesini arzu ediyoruz'' şeklinde konuştu.

''FAS'TA YAKLAŞIK 200 YATIRIMCIMIZ 1 MİLYAR DOLAR CİVARINDA EKONOMİK KATKI SUNMAKTADIR''

Türk iş insanlarının Fas'ta gerçekleştirdiği yatırımlardan da bahseden Bolat, ''Ticaretin yanı sıra yatırımlar da ilişkilere önemli katkı sağlamaktadır. Yatırımlardan çekinmemek gerekir; yatırımlar arttıkça dış ticaret de hızlanmaktadır. Fas'ta yaklaşık 200 yatırımcımız 1 milyar dolar civarında ekonomik katkı sunmaktadır. Bu toplantı, Türk ve Faslı iş insanlarının yatırım ve ticaret görüşmeleri yapacağı önemli bir buluşmadır. Otomotiv, tekstil ve müteahhitlik sektörlerinin temsilcileri burada yer almaktadır'' diye konuştu.

Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar Afrika'da 100 milyar dolarlık projeleri tamamladığını ifade eden Bolat, Türk müteahhitlerin Fas'ta da 4,2 milyar dolarlık projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Fas'ın Dünya Kupası hazırlık sürecinde de Türk iş insanlarının katkı sağlamasını arzuladıklarını ifade eden Bolat, ''Fas'ın 2030 yılında İspanya ve Portekiz ile ortak ev sahipliği yapacak olması önemli bir gelişmedir ve kardeş ülke Fas'ın kalkınmasına güçlü katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda, karayolu, demiryolu ulaşım ağlarının yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin arttırılması, havalimanlarının kapasitelerinin arttırılması, yeni stadyum inşaatları ve mevcut statların modernizasyonu, sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve yeni hastanelerin inşası, yeni otellerin inşası ön plana çıkan alanlardır. Türk müteahhitlik firmalarının sahip oldukları geniş tecrübelerle bu çalışmalara da katkı yapmasından memnuniyet duyacağız'' açıklamalarında bulundu.