Bakan Bolat’tan 2026 hedefi: İhracata ayrılan payı 45 milyar dolara çıkaracağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yazılı açıklamasında, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) "Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı"na katıldığını bildirdi.

MÜSİAD'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuna omuz veren önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayan Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle yükselen Türkiye ekonomisinin kararlı yürüyüşüne, iş dünyamızın fedakar ve gayretli insanlarıyla birlikte yön vermek bizler için hem bir görev hem de bir şereftir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Türkiye'nin, küresel alanda artan belirsizliklere rağmen ekonomik kalkınmasını ve büyümesini sürdürdüğüne dikkati çekerek, şu bilgiyi verdi:

"Yılın ikinci çeyreğinde büyüme hızımız yüzde 4,8 oldu. Ekonomimiz son 20 çeyrektir üst üste büyümesini sürdürmektedir. Türkiye OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2'nci, G20'de ise 4'üncü konumdadır. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ülkemizin 2025, 2026 ve 2027 yılları büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etmektedir. Gayrisafi Yurt İçi Hasılamız (GSYH) 1 trilyon 474 milyar doları aşarak tarihi noktalara ulaştı. Mal ve hizmetler ihracatımızda 2025 yılı için belirlediğimiz 390 milyar dolarlık hedefimize ulaşmamıza sadece 1 milyar dolar kaldı."