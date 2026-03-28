Bakan Bolat’tan DTÖ zirvesinde diplomasi trafiği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14'üncü Bakanlar Konferansı kapsamında hem çok taraflı hem de ikili temaslarda bulunarak Türkiye'nin küresel ticaret vizyonunu ortaya koydu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolat konferansta kural bazlı, adil ve kapsayıcı küresel ticaret sistemine bağlılığını vurgularken, özellikle gelişmekte olan ülkelerin haklarını gözeten yaklaşımıyla uluslararası platformda dikkat çekti. Program çerçevesinde ilk ziyaret, Türkiye Cumhuriyeti Yaounde Büyükelçiliği'ne gerçekleştirildi ve Büyükelçi Volkan Öskiper ile Afrika kıtasıyla ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.