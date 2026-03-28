Bakan Bolat’tan DTÖ zirvesinde diplomasi trafiği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14'üncü Bakanlar Konferansı kapsamında hem çok taraflı hem de ikili temaslarda bulunarak Türkiye'nin küresel ticaret vizyonunu ortaya koydu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolat konferansta kural bazlı, adil ve kapsayıcı küresel ticaret sistemine bağlılığını vurgularken, özellikle gelişmekte olan ülkelerin haklarını gözeten yaklaşımıyla uluslararası platformda dikkat çekti. Program çerçevesinde ilk ziyaret, Türkiye Cumhuriyeti Yaounde Büyükelçiliği'ne gerçekleştirildi ve Büyükelçi Volkan Öskiper ile Afrika kıtasıyla ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.
İKİLİ GÖRÜŞMELER
Konferans kapsamında Bolat, çok sayıda ülke bakanıyla kapsamlı temaslarda bulundu.
Somali Ticaret ve Sanayi Bakanı Jamaal Mohamed Hassan ile yapılan görüşmede, diplomatik ilişkilerin 60'ıncı yılı çerçevesinde mevcut ticaret hacminin artırılması, yatırımların teşvik edilmesi ve iş ortamının geliştirilmesi konuları ele alındı. Enerji, madencilik, tarım, balıkçılık, savunma, finans ve altyapı alanlarında iş birliği iradesi vurgulandı.
Gana Ticaret, Tarımsal İşletme ve Sanayi Bakanı Elizabeth Ofosu-Adjare ile yapılan görüşmede, sanayi, madencilik, yenilenebilir enerji, sağlık ve müteahhitlik hizmetleri alanlarında iş birliği imkanları değerlendirildi. Ayrıca 2026'da Gana'da Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı düzenlenmesi planlandı.
Singapur Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı Grace Fu ile yapılan görüşmede ise Türkiye-Singapur ticaretinin çeşitlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması yönündeki öncelikler ele alındı.
Bakan Bolat, çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi için iş birliğinin devam edeceğini belirtti.