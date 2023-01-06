Bakan Dönmez’den Karadeniz gazı açıklaması: 33 yıllık ihtiyacı karşılayacak

"MART SONU GİBİ EVLERE İLETİLECEK"

Mart ayı sonu gibi doğal gazın evlere iletileceğini aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"Şimdi ilk fazda yıllık 3,5-4 milyar metreküp civarında bir gaz üretimi söz konusu. Bir anda bütün kuyuları açmaya ve onu üretime almaya çalışsaydık en az 5 yıla ihtiyacımız var. Ama biz 2,5 yıl gibi kısa bir süre içinde ilk gazı vermek istediğimiz için ilk fazda on kuyuyla başladık. Şimdi ikinci fazda bunu 40 kuyuya tamamlayacağız. İlk fazda üretilecek 3,5-4 milyar metreküp de evlerimizde mutfaklarda gazın tamamını karşılıyor. Dört yıl içinde de tüm ısınma ihtiyacımızı karşılar hale gelecek."

BOTAŞ'IN GAZ BORÇLARININ ERTELENMESİ

Dönmez, sahada karadaki işler için yaklaşık 6 bin 500, deniz kısmında da 2 bin 500 kişinin çalıştığını kaydederek, proje süresince 18 yabancı uyruklu mühendisin de Türk vatandaşlığına geçtiğini söyledi.

Rusya'nın Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) borçlarını ertelediğine ilişkin konuya da değinen Dönmez, görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

Dönmez, herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığını belirterek, "Müzakereler devam ediyor. Biz bunu Rusya ile çok boyutlu görüşüyoruz. Türkiye'nin lehine olabilecek maliyet avantajları neyse onları müzakere edeceğiz. Erteleme de dahil birçok konuyu görüşüyoruz, ülkenin menfaatine olabilecek hangi husus varsa, özellikle maliyetlerle ilgili olarak. Onlar şu anda BOTAŞ muhatabı Gazprom ile görüşülüyor." ifadelerini kullandı.