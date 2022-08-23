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Giriş Tarihi: 23.8.2022 13:41

Bakan Dönmez'den Umman'da önemli görüşme

AA
Bakan Dönmez’den Umman’da önemli görüşme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Umman Enerji ve Maden Bakanı Salim Al Aufi ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk olarak beraberindeki heyetle Umman Enerji ve Maden Bakanlığına geldi.

Burada Al Aufi tarafından karşılanan Dönmez, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmede, başta petrol, doğal gaz ve yenilenebilir olmak üzere enerji alanındaki iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği öğrenildi.

Dönmez'e ziyaretinde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Öztürk Selvitop ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı Zühtü Batı eşlik etti.

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Bakan Dönmez'den Umman'da önemli görüşme
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