Bakan Ersoy: 2025’te sinemaya 316,6 milyon TL destek sağladık

150 PROJEYE 316.6 MİLYON DESTEK

Bakan Ersoy, Sinema Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerine ilişkin, "Sinemada üretimi destekleyen, gösterim altyapısını güçlendiren bir yılı geride bıraktık. 2025 yılında Sinema Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla; sinema alanında toplam 150 projeye 316 milyon 674 bin TL destek sağladık. Yerli Film Gösterim Desteği kapsamında 101 sinema salonu işletmesine 42 milyon 750 bin TL destek verdik. Türk sinemasını dünyaya taşıdık. Cannes, Berlin, Şanghay ve Kahire gibi dünyanın önde gelen film festivalleri ile MIPCOM, MIPTV ve ATF - Asia TV Forum & Market gibi uluslararası dizi ve içerik fuarlarında Türkiye stantları kurarak filmlerimizin, dizilerimizin ve ülkemizin tanıtımını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.