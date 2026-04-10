Bakan Ersoy açıkladı: Turizm sektörüne 60 milyar TL’lik finansman desteği

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki "Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı"nın açılışında, Türk turizminin kalbinin attığı Antalya'da yaşam kalitesini ve refah düzeyini artırmak adına yatırımlara, proje ve hizmetlere kesintisiz devam ettiklerini söyledi.

Diğer bakanlıklarla da işbirliği yaptıklarını, birlikte atılması gereken adımları istişare ettiklerini ifade eden Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile de bu doğrultuda sürekli dirsek teması halinde olduklarını kaydetti.

Ulaşım ağının gücü, kapasite ve kalitesinin birincil etken olduğunu anlatan Ersoy, "Otoyollardan denizcilik ve haberleşmeye, köprülerden raylı sistemlere ve hava limanlarına, teknolojisi, mimarisi ve işlevselliği dünyada parmakla gösterilen iş ve eserlerle kelimenin tam anlamıyla 'Türkiye Yüzyılı'na ulaşmamızı mümkün kılacak yolu inşa ettiler ve daha fazlası için durup dinlenmeden çalışıyorlar." diye konuştu.