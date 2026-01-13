Bakan Ersoy: "Bölgesel krizlere rağmen turizm güçlü performans sergiledi"

Bakan Ersoy, İstanbul'da Bankalar Birliği yöneticileriyle bir araya gelerek turizm sektöründeki güncel gelişmeler ve yeni sezona ilişkin beklentiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamalarda, "Bankalar Birliği ile İstanbul'da bir araya gelerek turizm sektörümüzün güncel durumunu ve yeni sezona ilişkin beklentileri değerlendirdik. Sektörümüzün sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde büyümesi için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bölgesel krizlere rağmen turizm sektöründe güçlü bir performans ortaya koyduk. Bu tablo, sektörümüzün dayanıklılığını ve turizm sektöründe uyguladığımız stratejinin başarısını bir kez daha göstermiştir" ifadelerine yer verdi.

Yeni sezona yönelik hazırlıkların da ele alındığı görüşmede, kamu ve özel sektör iş birliği çerçevesinde sektörün sürdürülebilir büyümesini destekleyecek konular masaya yatırıldı.