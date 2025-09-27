Bakan Ersoy, Dünya Turizm Günü’nü kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü kutladı.

Son 20 yılda gerçekleştirdikleri yatırımlar ve stratejik adımlarla Türkiye'nin, turizmde dünyanın en hızlı yükselen destinasyonlarından biri haline geldiğini vurgulayan Ersoy, kültürel mirası koruyarak, çevreyi gözeterek turizmi 12 aya ve 81 ile yayma hedefiyle sektörle birlikte, kararlılıkla ilerlediklerini aktardı.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir turizm vizyonumuz, sadece bugünü değil gelecek nesilleri de güvence altına alıyor. Her yeni rekor, turizmdeki gücümüzü ve iddiamızı bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye'nin turizmdeki yükselişi, milletimizin ortak başarısıdır. Turizmdeki bu yükselişi geleceğe taşıyarak Türkiye'yi dünyanın lider destinasyonları arasına kalıcı olarak yerleştirmeye kararlıyız."