Bakan Göktaş açıkladı: Aile Fonu kapsamında 56 bini aşkın çifte kredi ödemesi yapıldı

Amaçlarının, ülkenin en önemli sosyal kapasitesini oluşturan aileyi daha güçlü, daha etkin ve daha işlevsel kılmak olduğunu vurgulayan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu çok iyi biliyoruz ki Türkiye'de aileler güçlendiğinde, pek çok alanda aynı anda değer üreten bir güce dönüşür. Şu anki gündemimiz ise aile odaklı politikalarımızı yerelde daha etkin bir şekilde yaygınlaştırmak. Bu kapsamda 81 ilimizde, yerel dinamiklere ve ihtiyaçlara göre şekillenen il eylem planlarımızı tamamladık. Ancak, bu planların her ilde aynı disiplinle uygulanması ve aynı kalitede sonuç üretmesini önemsiyoruz. Çünkü aile güçlendikçe çocukların eğitim başarısı, kadının sosyal ve ekonomik hayata katılımı, kuşaklar arası dayanışma ve sosyal refah aynı anda artar."

Oluşturdukları sosyal risk haritalarının, sosyal riski erken gördüğünü ve erken müdahalede bulunmak için ilgili tüm kurumların devreye girmesini sağladığını kaydeden Göktaş, bu haritaların ilçe, mahalle ve hatta hane ölçeğinde veriye dayalı önceliklendirme yaptığını belirtti.

Göktaş, burada temel hedeflerinin, veri temelli önleyici tedbirleri olduğunun altını çizerek, izleme ve denetleme süreçlerini Aile Rehberi'yle takip edeceklerini, böylece koruyucu ve önleyici hizmetlerini hanelere en hızlı şekilde ulaştıracaklarını aktardı.

Bakan Göktaş, 2024-2028 dönemini kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın, bu ivmeyi hızlandıran yol haritası olduğunu belirterek, eylem planında bugün itibarıyla yüzde 42,22'lik gerçekleşme oranına ulaştıklarını kaydetti.