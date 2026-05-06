Bakan Göktaş açıkladı: Yaşlı bakım hizmetlerinde yeni dönem başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerini kapsayan yeni yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği ile 7 bölgemizde ve 81 ilimizde büyüklerimiz için büyük bir titizlikle yürüttüğümüz yaşlı bakım hizmetlerinin daha bütüncül bir yapıya kavuşmasını sağlıyoruz.

Kıymetli çınarlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek, konforlarını daha ileri seviyeye taşıyabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Değerli büyüklerimize ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun."

