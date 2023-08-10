Bakan Göktaş duyurdu: Aile destek ödemeleri 15 Ağustos’ta yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler Ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.