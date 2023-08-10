Bakan Göktaş duyurdu: Aile destek ödemeleri 15 Ağustos’ta yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler Ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.
MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamasında "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan geçtiğimiz ay vermişti.— Mahinur Özdemir Göktaş (@Mahi_Nur) August 10, 2023
Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler Ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak.