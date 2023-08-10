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Giriş Tarihi: 10.8.2023 23:46 Son Güncelleme: 10.8.2023 23:56

Bakan Göktaş duyurdu: Aile destek ödemeleri 15 Ağustos'ta yatırılacak

Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Başkan Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan gelecek açıklamaya çevrilmişti. Bakan Göktaş, aile destek ödemelerinin 15 Ağustos'ta hesaplara yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

İHA
Bakan Göktaş duyurdu: Aile destek ödemeleri 15 Ağustos’ta yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler Ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.

MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamasında "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

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Bakan Göktaş duyurdu: Aile destek ödemeleri 15 Ağustos'ta yatırılacak
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