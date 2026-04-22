Bakan Göktaş duyurdu: ’Yaşlı Dostu Türkiye’ modeli geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla başkentte bir otelde "Ulu çınarlarımızla birlikte geleceğe yürüyoruz" temasıyla düzenlenen 2. Yaşlılık Şurası kapanış programında yaptığı konuşmada, şuranın ilkini 2019 yılında gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen ikinci şurayı bugün Türkiye'nin sosyal devlet anlayışını büyüten güçlü bir vizyonla tamamladıklarını belirten Göktaş, "Bu şurada yaşlılık konusunu nüfus yapısından aileye, bakım hizmetlerinden finansmana, aktif yaşlanmadan dijitalleşmeye, yaşlı dostu şehirlerden afet ve kriz yönetimine kadar geniş çerçevede ele aldık. Tüm paydaşlarımızı aynı istişare zemininde buluşturarak ortak aklı kurumsal bir güce dönüştürdük." dedi.

Göktaş, dünyanın yeni bir demografik döneme girdiğine işaret ederek, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 60 yaş ve üzeri nüfusun 2030'da 1,4 milyara, 2050'de 2,1 milyara çıkacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Türkiye'de ise 65 yaş ve üzeri nüfus oranının 2025 verilerine göre yüzde 11,1'e ulaştığını aktaran Göktaş, bu durumun ekonomiden şehir planlamasına, aile düzeninden kamu hizmetlerine kadar her alanı yeniden tanımlayan tarihi bir değişim olduğunu söyledi.

Göktaş, bu büyük dönüşüm karşısında Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda yaşlılık politikalarını kararlılıkla hayata geçirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2023 yılında ilk kez gerçekleştirdiğimiz Türkiye Yaşlı Profili Araştırması'ndan elde ettiğimiz verilerle koruyucu ve önleyici politikalarımızı daha güçlü şekilde planlıyoruz. Evde Bakım Yardımı ile 114 bin 823 yaşlı bireyin ailelerinin yanında desteklenmesini mümkün kılıyoruz. Ulusal Vefa Programı ile 132 bin yaşlı vatandaşımızın kişisel bakım ve ihtiyaçlarını doğrudan evlerinde karşılıyoruz. Belediyelerimizle Yaşlı Destek Programı'nı yani YADES'i yürütüyoruz. Bu programla evde bakım, gündüz bakım, evde sağlık ve gönüllülük gibi farklı hizmetleri yaygınlaştırıyoruz. 86 farklı belediyede yürütülen 123 projeyle 164 bin 169 yaşlı vatandaşımıza ulaştık. Diğer yandan, 28 Tazelenme Üniversiteleri'nde büyüklerimizin hayat boyu öğrenme imkanlarına erişimini artırıyoruz."

"BU YIL İÇERİSİNDE 8 YENİ HUZUREVİNİ HİZMETE AÇMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Yaşlılık politikalarının merkezinde büyüklerin kendi çevresinden kopmadan, aile bağlarını koruyarak desteklenmesinin yer aldığını dile getiren Göktaş, bu anlayışın en güçlü karşılıklarından birinin gündüzlü yaşlı bakım merkezleri olduğunu ifade etti.

Göktaş, gündüzlü bakım merkezlerinin yaşlı bireylerin gün içinde ihtiyaç duyduğu desteğe ulaşmasını sağlayan stratejik bir hizmet modeli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu modelle hedefimiz, yaşam kalitesini yükseltmek, yalnızlığı ve bağımlılığı azaltmaktır. Bugün 42 Gündüzlü Aktif Yaşam Merkezi'mizde büyüklerimizin hayatla bağlarını güçlü tutacak hizmetler sunuyoruz. Bu merkezlerimizi farklı ihtiyaçlara göre ihtisaslaştırıyoruz. Kısa sürede hizmete açacağımız Kayseri Talas Alzheimer Gündüzlü Aktif Yaşam Merkezi, ihtisaslaşma çalışmalarımızın somut bir örneğidir."

Gündüzlü bakım hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildiren Göktaş, "Bunun yanı sıra bakanlığımıza bağlı 176 huzurevinde 14 bin 969, 291 özel huzurevinde ise 13 bin 614 yaşlı bireyin bakım hizmeti almasını sağlıyoruz. Bu yıl içerisinde de 8 yeni huzurevini daha hizmete açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri ile 130 yıllık sosyal hizmet geleneğini geleceğe taşıyan bir merkez kurduklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçen ve Avrupa'nın en büyüğü olan bu yapı ile vatandaşlarımıza sağlık, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini aynı çatı altında sunuyoruz. Türkiye'nin ilk resmi Alzheimer ve Demans Bakım Merkezi de burada faaliyetine başladı. Darülaceze'nin bu köklü yapısını ve kurumsal hafızasını bütün Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. Bunun yanı sıra kuşaklar arası etkileşimi güçlendiren çalışmalarla, kültürel ve sportif etkinliklerle yaşlılarımızın daha aktif bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyoruz. Günümüzde teknolojiye erişimin yaşlı bireyler için önemli bir dijital ihtiyaç olduğunu da biliyoruz. Bu kapsamda 43 ilde bulunan huzurevlerinde 1923 yaşlı birey dijital ve finansal okuryazarlık eğitimlerine katıldı. Diğer yandan 19 ilde huzurevlerimizde 21 Dijital Bahar Odası oluşturduk."

"YAŞLILARIMIZI, TOPLUMA YÖN VEREN AKTİF VE ÜRETKEN BİRER DEĞER OLARAK GÖRÜYORUZ"

Şura ile tüm bu çalışmaları daha ileriye taşıyacak önemli bir adım attıklarını belirten Göktaş, 81 ilde düzenlenen çalıştaylarla sahadaki tespit ve çözüm önerilerini kapsamlı biçimde değerlendirdiklerini, 24 bin 697 kişinin katkı sunduğu Yaşlılık Saha Araştırması'nı gerçekleştirdiklerini ve uluslararası örnekleri inceleyerek başarılı uygulamaları şura çalışmalarına dahil ettiklerini anlattı.

Göktaş, "2. Yaşlılık Şurası ile ulaşmak istediğimiz nihai amaç, sunduğumuz hizmetleri daha etkin, daha yaygın ve daha nitelikli hale getirmektir. Yaşlı haklarının güçlendirildiği, bakım hizmetlerinin finansal ve operasyonel olarak güvence altına alındığı 'yaşlı dostu' bir Türkiye modelini hayata geçirmektir. Hazırlanan raporlar ve alınan kararlar, bu alandaki stratejik hedeflerin temel referans kaynaklarından biri olacaktır." diye konuştu.

"Kimseyi geride bırakmayan sosyal devlet" anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizen Göktaş, "Yaşlılarımızı, tecrübeleriyle topluma yön veren aktif ve üretken birer değer olarak görüyoruz. Bu doğrultuda aile dostu şehirler ve yaşam alanları oluşturmak, evde bakım ve gündüz bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak, sağlık ve sosyal hizmet entegrasyonunu güçlendirmek, aktif yaşlanmayı destekleyen politikaları hayata geçirmek, aile yapısını güçlendirerek nesiller arası dayanışmayı artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Ayrıca 12. Kalkınma Planı'nda yer alan bakım sigortasını da ülke gündemine almamız büyük önem taşıyor." açıklamasında bulundu.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığını yürüttüğü Nüfus Politikaları Kurulunun, yaşlı politikalarının bütüncül çerçevede güçlü koordinasyonla ve geleceği gözeten anlayışla yürütülmesine vesile olacağını belirterek, "Unutmamalıyız ki güçlü aile, güçlü toplumun temelidir. Aileyi koruyan her politika aynı zamanda yaşlılarımızın da onurlu, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesini teminat altına alır. Bugün burada ortaya koyduğumuz ortak akıl ve güçlü irade, Türkiye'nin bu demografik dönüşümü bir riske değil, bir fırsata dönüştürebileceğinin en açık göstergesidir." dedi.

Programda, şuranın hazırlık sürecini anlatan kısa film de gösterildi.

Yılmaz ile Göktaş, program öncesinde Seyranbağları, 75. Yıl ve Ümitköy huzurevi ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri sakinlerinin hazırladığı el emeği ürünleri inceledi.

Huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet eden Yılmaz ve Göktaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yaşlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

