Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:51

Bakan Göktaş ile TCMB Başkanı Karahan'dan 'sosyal destek ve kapsayıcılık' vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile bir araya geldi. Bakan Göktaş, görüşmeye ilişkin "Aile odaklı sosyal destek programlarımızın finansal kapsayıcılığını, gençlerimizin, kadınların ve engelli vatandaşlarımızın ekonomik hayata katılımını güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlıktaki görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Aile odaklı sosyal destek programlarımızın finansal kapsayıcılığını, gençlerimizin, kadınların ve engelli vatandaşlarımızın ekonomik hayata katılımını güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için Sayın Başkan'ımıza teşekkür ediyorum."

