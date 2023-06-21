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Giriş Tarihi: 21.6.2023 12:09 Son Güncelleme: 21.6.2023 12:10

Bakan Göktaş: SYDV'lere 450,8 milyon TL ek kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerinin karşılanabilmesi için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) 450,8 milyon TL ek kaynak aktardık" dedi.

DHA
Bakan Göktaş: SYDV’lere 450,8 milyon TL ek kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimleri için yıl içinde SYDV'ler aracılığıyla ayni ve nakdi destekler sağlandığını belirterek, "Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerinin karşılanabilmesi için yılda iki kez destek veriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda aktardığımız kaynağımızın ardından şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerinin karşılanabilmesi için 973 SYDV'ye 450,8 milyon TL ek kaynak aktardık. 2015 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde Bakanlığımız ve SYDV'lerimiz ile vatandaşlarımıza aktardığımız toplam tutar 4,3 milyar TL'yi aştı" dedi.

Türkiye Yüzyılı'nda sosyal refahı eşit bir biçimde dağıtmanın mücadelesini vereceklerini vurgulayan Göktaş, "Toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sosyal yardımlarımızı, nesnel, şeffaf ve hesap verilebilir bir biçimde vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Talep odaklı olmaktan çıkarıp arz odaklı hale dönüştürdüğümüz sosyal yardımlarımızla hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayacağız. Bu kapsamda dönemsel ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal yardımlarımızı ve desteklerimizi artırarak vatandaşlarımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.

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Bakan Göktaş: SYDV'lere 450,8 milyon TL ek kaynak aktardık
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