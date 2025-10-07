Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı’nın temelini aile kurumu üzerine inşa edeceğiz

Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen ve Anadolu yakasındaki muhtarların katıldığı toplantıda konuşan Göktaş, aileler için hayata geçirdikleri sosyal politikaları ve hizmetleri daha güçlü bir işbirliğiyle yaygınlaştırmak için bir arada olduklarını söyledi.

Muhtarların şehrin en küçük idari birimini oluşturan, mahallelerin nabzını tutan yöneticiler olduğunu belirten Göktaş, "Sorumluluğunuz altında bulunan her hane, ülkemizi ayakta tutan büyük aile yapısının bir parçasıdır ve her bir aileyi güvenle, sevgiyle ayakta tutmak, ülkemizin geleceğini korumaktır. Aile değerlerini yaşatmak, sağlıklı ve müreffeh bir toplumun ön şartıdır. Aile bağlarımızın güçlü oluşu, karşılaştığımız zorlukları aşmamızda en sağlam dayanağımızdır." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, ailenin sadece kan bağıyla değil gönül bağıyla da kurulduğunu ve bunun 2023'teki deprem felaketinde birbirini tanımayan insanların bir aile gibi kenetlenmesinde gördüklerini dile getirdi.

Birlik ve beraberlik ruhunu diri tutan şeyin, güçlü aile bilinci olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bu bilinç mahalleye, şehre ve oradan tüm topluma yayılır. Güçlü bir ülkenin temelinde yatan bu duygudur, bu anlayıştır. İşte bu nedenle, aileyi merkeze alan her politikayı, her çalışmayı, her hizmeti ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırım olarak görüyoruz." diye konuştu.

Göktaş, geçen yıl 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde açıkladıkları "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın değerli bir yol haritası olduğunu, aileyi merkeze alan ilk eylem planı olması açısından bu planın özel bir önem taşıdığını ifade etti.

Bakanlığın bazı çalışmalarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"En son 'Aile ve Toplum Temelli Hizmet Modeli'mizin pilot çalışmalarını Ankara'dan başlattık. Bu hizmet modelinde en önemli paydaşlarımız sizler gibi değerli muhtarlarımızdır. Bunun yanı sıra aile hekimleri, okul rehber öğretmenleri, hastane sosyal hizmet birimleri, halk eğitim merkezleri ve gençlik merkezleriyle de iş birliğinde güçlü bir hizmet ağı kuruyoruz. Her şeyden önce bu modelle önleyici hizmetlerimizi daha da güçlendireceğiz. Aynı zamanda sosyal hizmete ihtiyacı olan ailelere daha hızlı ulaşabileceğiz. Ve ihtiyaçları doğrultusunda destek mekanizmalarımızı harekete geçireceğiz. Özellikle risk altındaki ailelere daha erken dönemde ulaşarak sorunlar büyümeden gerekli desteği sağlamayı hedefliyoruz."

"DEVLETİMİZİN GÖREN GÖZÜ, DUYAN KULAĞI, UZANAN ELİ SİZLERSİNİZ"

Bakan Göktaş, bütüncül bir yaklaşımla aile politikalarını daha da geliştirdiklerini, tüm bu çalışmaların kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla aileyi bir bütün olarak ele aldıklarının bir göstergesi olduğunu aktardı.

Aile kurumunu ve değerleri koruma hedeflerinin sahadaki en önemli paydaşlarının muhtarlar olduğuna vurgu yapan Göktaş, "Devletimizin gören gözü, duyan kulağı, uzanan eli mahallelerimizde sizlersiniz. Bir mahallede bir çocuk eğitimden uzaksa, bir kadın kendini çaresiz hissediyorsa, bir yaşlı yalnızsa, bir engellinin desteğe ihtiyacı varsa, bunu ilk siz bilirsiniz. İşte bu yüzden sizlerin farkındalığı, aileyi koruma çabamızın en güçlü halkasıdır." sözlerini sarf etti.

Göktaş, "Şunu özellikle belirtmek isterim ki 2025 Aile Yılı vesilesiyle başlattığımız bu seferberlik sadece bir başlangıç. Elde ettiğimiz kazanımlar, oluşturduğumuz farkındalık, önümüzdeki yıllara ışık tutacak ve 2026-2035 dönemini kapsayan 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' boyunca da çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın temelini aile kurumu üzerine inşa edeceğiz. Bu nedenle sizlerden beklentimiz büyük. 2025 Aile Yılı vesilesiyle, mahallelerinizde yürüttüğünüz çalışmalarda aileyi koruma ve güçlendirme vizyonumuzu her bireye dokunan somut adımlarla hayata geçirmenizi bekliyoruz." dedi.

Muhtarların proje ve çalışmalarının çok kıymetli olduğunu dile getiren Göktaş, bakanlık olarak aileyi merkeze alan hizmet ağını daha da yaygınlaştırmak için her zaman muhtarların yanında olacaklarını söyledi.

Muhtarlarla iş birliği içinde mahalle mahalle, sokak sokak tüm toplumu sarıp sarmalayacaklarını ifade eden Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aile, aynı değerleri, aynı kaderi, aynı umudu paylaşan insanların birliğidir. Millet olarak, asırlar boyunca ayakta kalabilmemizin sırrı aile olma bilincinde saklıdır. Kadim medeniyetimizi kuşaktan kuşağa aktaran güçlü aile yapımızdır. Bugün bu köklü mirası koruyarak geleceğe taşımak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu da ancak ve ancak komşularımızla, akrabalarımızla, mahallemizle, kısacası birbirimizle kurduğumuz güçlü bağları diri tutmakla mümkündür. Şunu unutmamak gerekir ki bir mahallede bir aile mutluysa, o mutluluk dalga dalga çevresine yayılır. Bir mahallede, bir çocuk güvende büyüyorsa, o güven tüm ülkeye sirayet eder."

VALİ GÜL'ÜN KONUŞMASI

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül de muhtarların, kaymakamlarla bire bir çalışan mesai arkadaşları olduğunu belirtti.

İstanbul'da yürütülen çalışmalara değinen Gül, "Kardeş Aile Projesi kapsamında yetim ailelerimize kira desteği veriyoruz. Günün sonunda İstanbul'umuzda yetim olup, kiracı olup, ihtiyaç sahibi olup, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın katkılarının dışında unuttuğumuz hiç kimse yok, diyebilecek durumdayız. Hem 'Ailemiz İstanbul'da, hem 'Kardeş Aile'mizde, hem 'Ödev Evleri'mizde, aileyi güçlendiren, aileyi sahiplendiren bir yapımız var." diye konuştu.

Programın sonunda, Bakan Göktaş ve Vali Gül tarafından muhtarlara katılım belgeleri verildi.