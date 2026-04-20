Bakan Göktaş: “Yaşlı dostu Türkiye modeli hedefleniyor”

ŞURA HAZIRLIKLARI SAHADAN GELEN VERİLERLE ŞEKİLLENDİ

Şura hazırlıklarının doğrudan sahadan elde edilen verilerle oluşturulduğunu belirten Göktaş, 81 ilde düzenlenen çalıştayların yanı sıra TÜİK tarafından belirlenen 12 istatistiki bölgede toplam 24 bin 697 yaşlı ve yaşlı yakınıyla birebir görüşülerek "Yaşlılık Saha Araştırması" gerçekleştirildiğini aktardı. Ayrıca uzmanlar ve akademisyenler tarafından hazırlanan "Yaşlılık Literatür Taraması" ile dünyadaki iyi uygulama örneklerinin incelendiğini ifade etti.

7 AYRI KOMİSYONDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

Şura kapsamında yürütülecek teknik çalışmalara ilişkin bilgi veren Göktaş, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 150 katılımcının iki gün boyunca 7 ayrı komisyonda çalışma yürüteceğini belirtti. Komisyon başlıklarının; "Nüfus, Aile ve Yaşlılık", "Uzun Dönem Bakım Hizmetleri, Bakım Güvence Sistemi ve Finansmanı", "Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma", "Yaşlı Girişimciliği ve İstihdamı, Gümüş Ekonomi, Dijitalleşme", "Yaşlı Dostu Kentler ve Mekansal Düzenlemeler", "İklim Değişikliği, Afet, Kriz, Göç ve Acil Durumlarda Yaşlılar" ile "Yaşlanmanın Ana akımlaştırılması ve Yaşlı Hakları" olduğu aktarıldı. Hazırlanacak raporların, gelecekteki stratejik hedefler ve uygulama planları için referans olacağı belirtildi.

"YAŞLI DOSTU TÜRKİYE MODELİ HEDEFLENİYOR"

Yaşlanmanın yalnızca bir bakım süreci değil, hak temelli bir yaşam vizyonu olarak ele alındığını vurgulayan Göktaş, "Temel amacımız, yaşlı bireylerin toplumsal yaşamla tam bütünleşmiş ve sağlıklı bir şekilde var olmalarını sağlayacak sürdürülebilir politikalar geliştirmek. Özellikle 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' perspektifiyle, yaşlılık olgusunu aile yapısıyla uyumlu ve kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren bir modelle geleceğe taşıyoruz. Şura'dan çıkacak sonuçlarla yaşlılarımızın aktif ve üretken bir yaşam sürdürebilmeleri için güçlü bir yol haritası ortaya koyacağız. Bu Şura ile yaşlılarımızın haklarının güçlendirildiği, ayrımcılığın önlendiği ve bakım hizmetlerinin güvence altına alındığı 'yaşlı dostu' Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.