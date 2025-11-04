Bakan Görgün açıkladı: Savunma ve havacılıkta 10 ayda 6,7 milyar dolar ihracat gerçekleşti

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 4.11.2025 14:22 Son Güncelleme: 4.11.2025 14:23

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin 2025 yılı ekim ayında 708 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakan Görgün, yılın 10 ayında hizmet ihracatı hariç toplam ihracatın 6,7 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık sanayisinin 2025 yılı ekim ayında 708 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yılın 10 ayında hizmet ihracatı hariç toplam ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 6,7 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Görgün, "Bu artışla birlikte savunma ve havacılık sektörümüzün Türkiye'nin genel ihracatındaki payı yüzde 3,5'e yükselmiştir. Sektörümüzdeki bu kalıcı ihracat başarısı, dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz savunma sanayisi işbirliği faaliyetlerinin meyvesidir. Bu çalışmalara aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Katma değerli, yüksek teknolojili ürünlerle globalde daha güçlü bir Türkiye için çalışan başkanlık personelimize, şirketlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

