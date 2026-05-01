Bakan Işıkhan, 1 Mayıs'ı işçilerle karşıladı: "Türkiye'ye katkı yapan her emekçinin alın teri kutsaldır"

EMEKLİLER BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Emeklilerin de kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Işıkhan, ülkenin kalkınması için uzun yıllar emek veren emeklilerin de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

Işıkhan, sendikalara da teşekkür ederek, "Çalışmalarımızı sosyal diyalog çerçevesinde sürdürüyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Çünkü aynı gemideyiz, birlikte hareket ediyoruz. Türkiye'nin büyümesi, iş gücünün, istihdamın artması en önemli hedefimiz ve sendikalar yol arkadaşlarımız." dedi.

Ziyaretini takip eden basın mensuplarının da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Işıkhan, daha sonra ilçedeki bir taksi durağını, akaryakıt istasyonunu ve eczaneyi ziyaret etti.

Işıkhan, bu iş yerlerinde de sohbet ettiği esnaf ve işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

Ziyaretleri sırasında Bakan Işıkhan'a, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Samet Güneş, Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin eşlik etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör