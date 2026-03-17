Bakan Işıkhan: 1200 proje ile 1 milyon 100 bini aşkın vatandaşımıza dokunduk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa Birliği destekli projeler kapsamında 2007'den bu yana 1200'ü aşkın çalışmanın hayata geçirildiğini açıkladı.
IPA PROJELERİYLE İSTİHDAM VE EĞİTİMDE GENİŞ ETKİ
Bakan Işıkhan, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Stratejik Koordinasyon ve İş Birliği Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği mali destek mekanizması olan IPA kapsamında yürütülen projelerin çok yönlü katkılar sağladığını belirtti.
Işıkhan, "IPA kapsamında 1200'ü aşkın proje gerçekleştirdik. Bu projeler aracılığıyla gençlerin ve kadınların istihdamını destekleyen, kayıtlı istihdamı teşvik eden, mesleki eğitimin kalitesini artıran ve dezavantajlı bireylerin iş gücü piyasasına katılımını güçlendiren çok sayıda çalışmayı hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.
Özellikle kadın ve genç istihdamına odaklanan Women-Up, Edu-Care ve NEET-Pro projelerinin bu çalışmaların önemli örnekleri arasında yer aldığını vurguladı.
"1,1 MİLYON VATANDAŞIN HAYATINA DOKUNDUK"
Bakan Işıkhan, yürütülen projeler sayesinde ülke genelinde 1 milyon 100 bini aşkın vatandaşın hayatına doğrudan dokunulduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"IPA kapsamında yürütülen çalışmaların en değerli kazanımlarından biri, Bakanlığımız ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasında kurulan güçlü iş birliğidir. Bu ilişki, zamanla klasik bir finansman ilişkisinin ötesine geçerek, karşılıklı güvene dayalı bir politika ortaklığına dönüşmüştür."
Işıkhan, bu iş birliğinde Yurgis Vilçinskas'ın önemli katkıları olduğunu da ifade ederek teşekkür etti.
Bakan Işıkhan, Kadir Gecesi'ni de tebrik ederek, "Bu mübarek gece vesilesiyle Yüce Rabbimizden insanlık için barış, huzur ve esenlikler niyaz ediyorum" dedi.
STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
IPA fonlarının; politika uyumunu güçlendiren, kurumsal kapasiteyi artıran ve sürdürülebilir çözümler üreten stratejik bir araç haline geldiğini belirten Işıkhan, düzenlenen çalıştayın da bu hedefe hizmet ettiğini söyledi.
Bakan, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, insan onuruna yakışır işlerin artırılması, istihdamın geliştirilmesi ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.