Bakan Işıkhan: 1200 proje ile 1 milyon 100 bini aşkın vatandaşımıza dokunduk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa Birliği destekli projeler kapsamında 2007'den bu yana 1200'ü aşkın çalışmanın hayata geçirildiğini açıkladı.

IPA PROJELERİYLE İSTİHDAM VE EĞİTİMDE GENİŞ ETKİ

Bakan Işıkhan, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Stratejik Koordinasyon ve İş Birliği Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği mali destek mekanizması olan IPA kapsamında yürütülen projelerin çok yönlü katkılar sağladığını belirtti.

Işıkhan, "IPA kapsamında 1200'ü aşkın proje gerçekleştirdik. Bu projeler aracılığıyla gençlerin ve kadınların istihdamını destekleyen, kayıtlı istihdamı teşvik eden, mesleki eğitimin kalitesini artıran ve dezavantajlı bireylerin iş gücü piyasasına katılımını güçlendiren çok sayıda çalışmayı hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

Özellikle kadın ve genç istihdamına odaklanan Women-Up, Edu-Care ve NEET-Pro projelerinin bu çalışmaların önemli örnekleri arasında yer aldığını vurguladı.