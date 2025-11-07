Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Işıkhan: 92 bini aşkın kadın çalışma hayatına kazandırıldı
Giriş Tarihi: 7.11.2025 09:39

Bakan Işıkhan: 92 bini aşkın kadın çalışma hayatına kazandırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılından bugüne kadar İşbaşı Eğitim Programı, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ve Mesleki Eğitim Kursları sayesinde 92 bin 446 kadının çalışma hayatına kazandırıldığını bildirdi.

AA
Bakan Işıkhan: 92 bini aşkın kadın çalışma hayatına kazandırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin dört bir yanındaki kadınların başarı hikayelerinin gurur verdiğini ifade etti.

Türkiye İş Kurumu destekleriyle iş gücüne katılan kadın emekçilere selamlarını ileten Işıkhan, şunları kaydetti:

"2024 yılından bugüne İşbaşı Eğitim Programı (İEP), Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ve Mesleki Eğitim Kursları (MEK) sayesinde 92.446 kadının çalışma hayatına adım atmasını sağladık. Çalışmanın, üretimin, kalkınmanın yüzyılını kadınların güçlü desteğiyle inşa ediyoruz. 'ispozitifharita.iskur.gov.tr' adresinden verilerimizi anlık şekilde paylaşıyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Işıkhan: 92 bini aşkın kadın çalışma hayatına kazandırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz