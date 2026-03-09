Bakan Işıkhan açıkladı: 2 ayda 213 bini aşkın kişi işe yerleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından, ocak-şubat 2026 İŞKUR rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, gençler ve kadınlar başta olmak üzere vatandaşların iş gücüne katılımını artıracak programları uygulamaya devam ettiklerini belirtti.