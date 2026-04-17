Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Işıkhan açıkladı: 4 bin hemofili hastasının tedavi giderleri karşılandı
Giriş Tarihi: 17.04.2026 11:58

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Geri ödeme listemizde yer alan 66 hemofili ilacı sayesinde tedavi yöntemlerine erişimi kolaylaştırdık. 2026 yılı Mart ayı itibarıyla 4 bin hemofili hastamızın tedavi giderlerini karşıladık" dedi.

DHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 17 Nisan Dünya Hemofili Günü'ne ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, "Hemofili hastası vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Geri ödeme listemizde yer alan 66 hemofili ilacı sayesinde tedavi yöntemlerine erişimi kolaylaştırdık. 2026 yılı Mart ayı itibarıyla 4 bin hemofili hastamızın tedavi giderlerini karşıladık. Kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme listemize dahil ettik. Tedavilere ev ortamında kolaylıkla erişim imkanı sunduk. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığı ile vatandaşlarımızın daha iyi tedavi hizmetlerinden yararlanmaları için adımlar atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

