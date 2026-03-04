Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışan sayısını koruyan işletmelere 50 milyon TL’lik destek!

İMALAT SEKTÖRÜNE DESTEK

Bu yıl 50 milyar lira bütçe ayırdıklarını belirten Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Sağladığımız bu bütçe sayesinde, tekstil grubu ve mobilya imalatı yapan işletmelerden sigortalı sayısını koruyanlara, çalışan başı 3 bin 500 lira destek vereceğiz. İmalat sektöründe KOBİ statüsünde olan sigortalı sayısını koruyan diğer işletmeler için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız. İstihdamın ve üretimin çarkları dönecek, Türkiye büyüyecek."