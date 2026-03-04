Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışan sayısını koruyan işletmelere 50 milyon TL’lik destek!

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 4.03.2026 10:27 Son Güncelleme: 4.03.2026 10:44

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tekstil grubu ve mobilya imalatı yapan işletmelerden sigortalı sayısını koruyanlara, çalışan başı 3 bin 500 lira destek vereceklerini, imalat sektöründe KOBİ statüsünde olan sigortalı sayısını koruyan diğer işletmeler için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından "İmalat sektörüne İŞKUR'dan güçlü destek" başlıklı paylaşım yaptı.

İMALAT SEKTÖRÜNE DESTEK

Bu yıl 50 milyar lira bütçe ayırdıklarını belirten Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Sağladığımız bu bütçe sayesinde, tekstil grubu ve mobilya imalatı yapan işletmelerden sigortalı sayısını koruyanlara, çalışan başı 3 bin 500 lira destek vereceğiz. İmalat sektöründe KOBİ statüsünde olan sigortalı sayısını koruyan diğer işletmeler için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız. İstihdamın ve üretimin çarkları dönecek, Türkiye büyüyecek."

