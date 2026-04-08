Bakan Işıkhan açıkladı: İlk 3 ayda 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından istihdam ve işe yerleştirmelerle ilgili açıklamalar bulundu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yılın ilk 3 ayında 134 binden fazla iş yeri ziyareti yaptıklarını belirterek, "Türkiye, istihdamını büyütme rotasında ilerlemeyi emin adımlarla sürdürüyor. Bu yılın ilk 3 ayında 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 134 binden fazla iş yeri ziyareti ve 892 bine yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik.

508 bin 910 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İşgücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ederek vatandaşlarımıza daha fazla istihdam imkanı sunmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



