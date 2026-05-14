Bakan Işıkhan açıkladı: Yaklaşık 140 milyon lira emzirme ödeneği sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) düzenlenen Sosyal Güvenlik Haftası programına katıldı.

Programda konuşan Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin güçlenmesi, vatandaşların huzur ve güven içerisinde geleceğe bakabilmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm SGK personeline ve emek veren herkese teşekkür etti.

Bu yıl Sosyal Güvenlik Haftası'nın temasının "Kayıt dışılık ile mücadele" sloganının ise "Sigorta ile iş güvende, işçi güvende, gelecek güvende" olduğunu belirten Işıkhan, sosyal güvenliğin güçlü bir devlet ile güçlü millet arasındaki en önemli güven köprüsü olduğunu söyledi.

İnsanlık tarihi boyunca güvenlik ihtiyacının, en temel ihtiyaçlardan biri olduğuna işaret eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Dünyada, sosyal güvenlik anlayışı sanayi devrimi sonrası hızla gelişmiş, zamanla sağlık sigortası, emeklilik, iş kazası, işsizlik ve sosyal yardımlar gibi alanları kapsayan büyük bir sisteme dönüşmüştür. Türkiye'de ise sosyal güvenlik sistemi uzun yıllar parçalı ve dağınık bir yapı içerisinde ilerlemiştir. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı şeklindeki bu dağınık yapı farklı standartlar, farklı uygulamalar ve ciddi mağduriyetler üretmiştir. O yılları hepimiz çok iyi hatırlıyoruz.

Hastane kuyrukları, ilaç kuyrukları, sosyal güvencesi olmadığı için tedavi olamayan vatandaşlarımız, hastaneye para ödemediği için rehin kalan vatandaşlarımızı. İşte bu vaziyetten bir dönüm noktası olarak, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ve liderliğiyle Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal devlet reformlarından birini hayata geçirmiştik."

"ÖRNEK ALINAN BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ BULUNMAKTADIR"

Işıkhan, 2006'da gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Reformu ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığının tek çatı altında birleştirildiğini, norm ve standart birliği sağlandığını, Genel Sağlık Sigortası sisteminin kurulduğunu, sosyal güvenlik kapsamının tüm vatandaşları içine alacak şekilde genişletildiğini hatırlattı.

2002'de sosyal güvenlik kapsamının yaklaşık yüzde 70 seviyesinde olduğunu belirten Işıkhan, bugün nüfusun tamamının sosyal güvenlik şemsiyesi kapsamında olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin dünyanın en kapsayıcı Genel Sağlık Sigortası sistemlerinden birine sahip olduğunu aktaran Işıkhan, "Vatandaşlarımız kamu, üniversite ve özel hastanelerden eşit şekilde yararlanabilmektedir. Bugün artık Türkiye'de sağlık hizmetine erişemediği için mağdur olan bir vatandaş profili değil dünyanın gıpta ile takip ettiği, örnek alınan bir sosyal güvenlik sistemi bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"SGK TARİHİNDE İLK KEZ VATANDAŞLARIMIZIN ERİŞİMİNE SUNDUK"

Sosyal güvenlik sisteminin, bugünün yanında geleceği de korumak zorunda olduğuna dikkati çeken Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin, popülizme teslim edilemeyecek kadar stratejik bir mesele olduğunu belirtti.

Sosyal güvenliği sadece bir ekonomi başlığı olarak da görmediklerini ifade eden Işıkhan, "Biz sosyal güvenliği aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendiriyoruz. Çünkü güçlü sosyal güvenlik sistemi güçlü toplum demektir. Güçlü toplum ise güçlü devlet demektir. Bu anlayışla, son 24 yılda sosyal güvenlik alanında çok önemli reformları ve icraatları sizlerle birlikte hayata geçirdik." dedi.

Sosyal güvenliğin aynı zamanda sağlık güvencesi de olduğunu aktaran Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bugün SGK olarak 2 bin 500'e yakın hastane, 30 bin eczane, 8 bin optik merkezi, 5 bin medikal market üzerinden vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunuyoruz. MEDULA sistemimiz sayesinde günlük 2,5 milyon provizyon, 12 milyon tedavi işlemi, 2,2 milyon e-reçete işlemini kesintisiz bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Sadece 2025'te sağlık ödemeleri için 1 trilyon 353 milyar lirayı aşan ödeme gerçekleştirdik. Geri ödeme kapsamına alınan ilaç sayımızı sürekli artırıyoruz. Kanser ilaçlarından SMA tedavilerine kadar çok sayıda kritik ilacı, SGK tarihinde ilk kez vatandaşlarımızın erişimine sunduk."

"YAPAY ZEKA DESTEKLİ YENİ SİSTEMLERİMİZİ DEVREYE ALIYORUZ"

Dijital dönüşüm alanında da tarihi bir değişim gerçekleştirdiklerine işaret eden Işıkhan, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, sosyal güvenlik hizmetlerini dijital yapının altyapısıyla yeniden şekillendirdiklerini anlattı.

Bugün SGK'nin, e-Devlet üzerinde en çok kullanılan kamu kurumlarından birisi olduğu bilgisini veren Işıkhan, şunları kaydetti:

"2025 içerisinde SGK uygulamaları e-Devlet'e toplam 1,5 milyardan fazla görüntü sağlamıştır. Şu anda e-Devlet üzerinden 183 farklı uygulamayla vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. ALO 170 hattımıza yalnızca 2025 yılında 17,7 milyon çağrı gelmiştir. 2025 içerisinde vatandaşlarımıza 647 milyonun üzerinde SMS bilgilendirmesi gerçekleştirdik. Şimdi ise yapay zeka destekli yeni sistemlerimizi devreye alıyoruz. Kayıp kaçakla mücadelede, sahte sigortalılık tespitinde, risk analizlerinde ve sağlık harcamalarının daha etkin yönetilmesinde yapay zeka tabanlı sistemleri kullanıyoruz. Amacımız, vatandaşımızın işini kolaylaştıran, bürokrasiyi azaltan, hızlı ve kaliteli hizmet sunan güçlü bir sosyal güvenlik sistemini oluşturmaktır."

"YAKLAŞIK 140 MİLYON LİRA EMZİRME ÖDENEĞİ SAĞLADIK"

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Aile Yılı" vizyonu kapsamında aileyi güçlendiren sosyal güvenlik politikalarını da kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Çalışan anneleri desteklemek amacıyla analık izin süresini uzattıklarını hatırlatan Işıkhan, "Yeni düzenlemeyle tekil gebelikte analık izin süresi bildiğiniz gibi, 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebelikte ise 18 haftadan 26 haftaya çıkarılmıştı. 2026'nın ilk çeyreğinde annelerimize 3 milyar 742 milyon lira analık ödeneği, yaklaşık 140 milyon lira da emzirme ödeneği sağladık." diye konuştu.

Gelecek dönemde hedefin daha kapsayıcı, sürdürülebilir, dijital ve insan odaklı bir sosyal güvenlik sistemini oluşturmak olduğunu ifade eden Işıkhan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Kayıt dışı istihdamı azaltmayı, aktif sigortalı sayısını artırmayı, sosyal güvenlik sistemimizin mali sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi, sağlık hizmetlerinde kaliteyi yükseltmeyi, dijitalleşmeyi daha ileri seviyeye taşımayı, yapay zeka destek hizmet modellerini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda sosyal güvenlik sistemimizi, gençlerimiz için daha güçlü hale getirmek istiyoruz. Çünkü bugün attığımız her adım sadece bugünün değil, gelecekte çocuklarımızın ve torunlarımızın sosyal güvenlik hakkını koruyacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın güçlü ekonomisiyle, güçlü üretimiyle, güçlü istihdamıyla ve güçlü sosyal devlet yapısıyla inşallah hep birlikte inşa edeceğiz."

SGK Başkanı Yunus Elitaş da hafta dolayısıyla konuşma gerçekleştirdi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör