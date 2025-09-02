Bakan Işıkhan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı, kıymetli gardaşım Sayın Anar Aliyev ile bakanlıklarımız arasındaki Ortak Daimi Komisyonu 12'nci Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planı İmza Töreni öncesinde ikili görüşmemizi gerçekleştirmek için bir araya geldik. Göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ikili ziyaretini ülkemize yapmış olmalarından dolayı memnuniyetimizi ve teşekkürlerimizi ilettik. Tek millet iki devlet ruhuyla birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.