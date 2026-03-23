Bakan Işıkhan: Belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 244’e çıktı

Çalışam ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamına alınan meslek sayısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nitelikli iş gücünü güçlendirmek ve çalışma hayatında standartları yükseltmek için önemli bir adım daha attık. İş sağlığı ve güvenliği açısından kritik alanlar ile yeşil ve dijital dönüşüm odaklı meslekleri Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamına aldık. Bu düzenlemeyle birlikte 40 yeni mesleğin daha dahil edilmesiyle belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 204'ten 244'e çıktı" dedi.