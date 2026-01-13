Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'ye yönelik olarak "Siz mecliste nöbet tutacağınıza önce; emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin. Meclis’te nöbet tutacağınıza, SGK borçlarını ödemeyen belediye başkanlarınızdan hesap sorun" dedi.

Bakan Işıkhan CHP'ye seslendi: SGK borçlarınızı ödeyin
Bakan Işıkhan sözlerine şöyle devam etti:

Emeklilerimizle, emektarlarımızla ve emekçilerimizle aramıza giremezler. Biz dün neysek, bugün de oyuz, yarında o olacağız. CHP' de ne yazık ki; dün neyse, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Avrupa'daki kendi mevkidaşları bile, bunları ciddiye alıp, 5 dakika randevu dahi vermiyor.

