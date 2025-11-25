Bakan Işıkhan duyurdu: 15 kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden kanser hastalarını sevindirecek bir açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

Bu adımımızla birlikte;

Multıpl miyelom,

Hidradentitis suprivata,

Dev hücreli arterit,

Kronik demir yüklemesi

tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık.

Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz."