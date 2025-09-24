Türkiye'nin en iyi haber sitesi
24.9.2025

Bakan Işıkhan duyurdu: Gençlere yönelik sanal istihdam fuarı düzenlenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25-26 Eylül'de NEET (ne eğitimde ne istihdamda olan) ve gençlere yönelik sanal istihdam fuarı düzenleyeceklerini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kariyerine yön vermek isteyen tüm gençlerimizi NEET ve Gençlere Yönelik Sanal İstihdam Fuarı'mıza bekliyoruz. 25-26 Eylül'de gerçekleşecek fuarımıza 44 ilden yaklaşık 500 firma katılacak. Gençlerimiz; firma yetkilileriyle doğrudan görüşme yapabilecek, öz geçmişlerini paylaşarak iş başvurusu gerçekleştirebilecek ve çevrim içi seminerlerle çeşitli sektörlere dair önemli bilgiler edinebilecekler. Eğitim ve iş gücü arasındaki boşluğu doldurmak, istihdama erişimi kolaylaştırmak için büyük bir fırsat" dedi.

Bakan Işıkhan ayrıca, fuara katılımın 'https://sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr' internet adresinden gerçekleştirileceğini belirtti.

