Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Işıkhan duyurdu: İŞKUR mali süreçlerinde dijital dönem: Yıllık 1 milyar TL tasarruf!
Giriş Tarihi: 22.03.2026 11:38 Son Güncelleme: 22.03.2026 12:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR ve TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçirilen İŞKUR Mali Otomasyon Sistemi (İMOS) ile mali süreçlerde tam dijitalleşmenin sağlandığını bildirdi. Bakan Işıkhan konuya ilişkin "Merkezi ödeme yapısı ve güçlü altyapımız sayesinde yılda 1 milyar lira tasarruf sağlarken, hız, şeffaflık ve verimliliği önemli ölçüde artırıyoruz" dedi.

  • ABONE OL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri paylaştı:

"İŞKUR ve TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz İŞKUR Mali Otomasyon Sistemi (İMOS) ile mali süreçlerimizi uçtan uca dijitalleştirerek kamu kaynaklarının yönetiminde yeni bir dönemi başlattık.

Merkezi ödeme yapısı ve güçlü altyapımız sayesinde yılda 1 milyar lira tasarruf sağlarken, hız, şeffaflık ve verimliliği önemli ölçüde artırıyoruz. Kamu kaynaklarını daha etkin, daha izlenebilir ve sürdürülebilir anlayışla yönetmeye, milletimizin her kuruşunu en doğru şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz