Bakan Işıkhan duyurdu: Ulusal Staj Programı’na 350 bin başvuru yapıldı

Haberler Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.05.2026 10:20

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulusal Staj Programı'na bugüne kadar yaklaşık 350 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı himayelerinde uyguladığımız Ulusal Staj Programında bugüne kadar 350 bine yakın staj başvurusu aldık. Gençlerimizin staja erişim imkanını güçlendirmek için yeni bir adımı hayata geçiriyoruz. Staj yapmak isteyen gençlerimiz ile stajyer arayan işverenleri sistemimiz üzerinden bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimiz kendilerine gelen teklifleri görüntülemek, işverenlerimiz ise süreçleri yönetmek için https://ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr adresini takip edebilir."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#VEDAT IŞIKHAN #ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

