Bakan Işıkhan işsizlik verilerini değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Işıkhan açıklamalarında "Bu yılın ilk çeyreğinde %8,2 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2012 yılından itibaren en düşük seviyesine geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta da aynı olumlu sonuca ulaştık. Gençlerde işsizlik oranı, %15,2 ile 2012 yılından bugüne en düşük seviyesini korudu" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

İşsiz sayımız, 2026 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişiye; işsizlik oranımız ise 0,1 puanlık azalış ile %8,2 seviyesine geriledi. Kadınlarda işsizlik oranı, 2025 yılının ilk çeyreğine göre 0,1 puanlık azalış ile %11,1 olarak gerçekleşti.

İstihdam sayımız; bu yılın ilk çeyreğinde 32 milyon 221 bin kişi; istihdam oranımız ise %48,3 olarak gerçekleşti. İşgücümüz aynı dönemde, 35 milyon 116 bin kişi; işgücüne katılma oranı ise %52,6 olarak gerçekleşti.

Atıl işgücünü çalışma hayatına kazandıracak, dezavantajlı grupların işgücüne katılımını kolaylaştıracak İş Pozitif ve GÜÇ gibi programlarımızı uygulamaya devam edeceğiz.

Kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek.

