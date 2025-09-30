Bakan Işıkhan: Kadın iş gücüne katılma oranı arttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Ağustos 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistikleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin geleceğini şekillendirecek istihdam hamlelerimizi ekonomi yönetimimiz ile tam bir koordinasyon içerisinde gerçekleştiriyoruz. OVP beklentilerine uygun olarak son 28 aydır tekli hanelerde seyreden işsizlik oranı; yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayında bir önceki aya göre 208 bin kişi artan istihdam sayısı 32 milyon 829 bin kişiye, 0,3 puan artan istihdam oranı ise yüzde 49,4 seviyesine ulaştı" dedi.

'İŞ GÜCÜ PİYASASINDA OLUMLU SEYİR DEVAM EDİYOR'

Bakan Işıkhan, "İş gücü piyasasında da olumlu seyir devam ediyor. İş gücümüz, aynı dönemde 376 bin kişi artarak 35 milyon 873 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 54 olarak gerçekleşti. Kadın istihdamını artırmak ve kadınların iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz İş Pozitif gibi başarılı uygulamalarımızın neticesini almaya devam ediyoruz. Aynı dönemde kadın istihdam oranı 0,1 puan, kadın iş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artış gösterdi. Ekonomi modelimizin parolası olan; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı tüm kesimlerin desteğiyle uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.