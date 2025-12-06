Bakan Işıkhan, KKTC’li mevkidaşı Hasipoğlu ile bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Oğuzhan Hasipoğlu ile Bakü'de bir araya geldik. Kısa süre önce Ankara'da imzaladığımız Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanlarında İşbirliği Anlaşması'nı hayata geçirmek üzere geliştireceğimiz Eylem Planı'nı ele aldık.

Türk Devletleri Teşkilatı Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanları 1'inci Toplantısı'na katılan kıymetli mevkidaşıma teşekkür ediyorum. KKTC'nin, Türk Devletleriyle iş birliğinin güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.