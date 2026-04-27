Bakan Işıkhan: Küresel iş gücü değişimi risk değil, fırsat

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen OECD 2026 Beceriler Zirvesi kapsamında, Bakan Vedat Işıkhan ile OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ortak basın toplantısı düzenlenedi.

Söz konusu zirvede, 25'i bakan, 20'si bakan yardımcısı olmak üzere 57 ülke ve uluslararası kuruluştan yaklaşık 300 temsilci Türkiye'de bir araya geldi.

İki gün sürecek zirvede, teknolojik değişim ve dönüşümün küresel ve bölgesel etkileri ile çalışma hayatı ve eğitim sistemlerinin bu süreçle ilişkisi masaya yatırılacak.

OECD İSTANBUL MERKEZİ'NİN GÖREV SÜRESİ 3 YIL UZATILDI

Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, 2023'te Türkiye'de açılan OECD İstanbul Merkezi'nin bölgesel programlar geliştirerek daha geniş coğrafyalara erişim imkanı sağladığını ifade etti.

Bakan Işıkhan, merkezin görev süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin kararın bir gün önce Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, söz konusu gelişmenin hayırlı olmasını diledi.

"İŞ GÜCÜ PİYASALARINDAKİ DEĞİŞİMİ FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ"

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Işıkhan, iş gücü piyasalarında yaşanan bölgesel ve küresel değişimlerin Türkiye'yi etkilemesinin beklendiğini belirtti.

Türkiye'nin dünyadan kopuk bir ülke olmadığının altını çizen Bakan Işıkhan, "Biz bunu bir risk olarak değil, bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Türkiye'nin güçlü bir ekonomik yapısı söz konusu. İŞKUR'umuz özellikle yeni ortaya çıkabilecek mesleklere yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Biz hazırız, biz bunu bir risk olarak görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

