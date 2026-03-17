Bakan Işıkhan: Türkiye zorluklara tağmen büyümeye devam ediyor

50 MİLYAR LİRALIK DESTEK PAKETİ

Üretim ve istihdamı artırmaya yönelik teşviklerin sürdüğünü vurgulayan Işıkhan, "Bugüne kadar 1 trilyon 382 milyar liralık teşvik sağladık. Son olarak imalat sektörü için 50 milyar liralık yeni bir destek paketi ayırdık" diye konuştu.

KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlanacağını belirten Işıkhan, tekstil ve mobilya sektörlerinde çalışan başına 3 bin 500 TL destek verileceğini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranının son üç yıldır tek hanelerde seyrettiğini kaydeden Işıkhan, gençler, kadınlar ve erkeklerde son yılların en düşük seviyelerinin yakalandığını söyledi.