Bakan Işıkhan: Türkiye zorluklara tağmen büyümeye devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Trabzon'da iş insanlarıyla iftar programında bir araya geldi. Kentte bir otelde düzenlenen programa Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe yöneticileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.
Programda konuşan Bakan Işıkhan, Türkiye'nin küresel krizler ve bölgesel savaşlara rağmen güçlü duruşunu sürdürdüğünü belirterek, "Son 10 yılda darbe teşebbüsleri, pandemi ve depremler gibi büyük sınamalara rağmen istihdamda ve üretimde önemli adımlar attık. Türkiye, kendi kararlarını alan ve stratejik hareket eden bir ülke konumundadır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iş dünyasının katkısına dikkat çeken Işıkhan, yatırımcıların "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun sahadaki en önemli gücü olduğunu ifade etti.
50 MİLYAR LİRALIK DESTEK PAKETİ
Üretim ve istihdamı artırmaya yönelik teşviklerin sürdüğünü vurgulayan Işıkhan, "Bugüne kadar 1 trilyon 382 milyar liralık teşvik sağladık. Son olarak imalat sektörü için 50 milyar liralık yeni bir destek paketi ayırdık" diye konuştu.
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlanacağını belirten Işıkhan, tekstil ve mobilya sektörlerinde çalışan başına 3 bin 500 TL destek verileceğini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranının son üç yıldır tek hanelerde seyrettiğini kaydeden Işıkhan, gençler, kadınlar ve erkeklerde son yılların en düşük seviyelerinin yakalandığını söyledi.
"TRABZON, TÜRKİYE'NİN BÜYÜME MOTORU"
Trabzon'un ekonomik ve sosyal alandaki önemine dikkat çeken Işıkhan, kentin fındık ve çayın yanı sıra savunma sanayi, turizm ve deniz ürünleri gibi birçok sektörde öne çıktığını ifade etti. Bugüne kadar Trabzon'da 80 binden fazla iş yerine 6,6 milyar lirayı aşan destek sağlandığını belirten Işıkhan, işbaşı eğitim programlarından ise 23 bin 600 gencin yararlandığını söyledi. "Trabzon'un girişimci ruhu Türkiye'nin büyüme motorudur" diyen Işıkhan, üretim ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.
TRABZON'DA YATIRIM VE İHRACAT GÜÇLENİYOR
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yatırım, üretim ve ihracat odaklı büyüme hedefleri doğrultusunda şehrimizin önemli bir mesafe kat ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Özellikle Akçaabat Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren yatırımcılarımızın ortaya koyduğu üretim gücü ve ihracat performansı, hem Trabzon ekonomisine hem de ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odamız nezdinde tüm iş insanlarımızla gurur duyuyorum. Sizler sadece ekonomik kazanç peşinde koşmuyor, aynı zamanda sağladığınız istihdam ve ürettiğiniz değerle bu şehre hayat veriyorsunuz. Devletimizin sunduğu destekler, Sayın Bakanımızın katkıları ve Valiliğimizin koordinasyonunda bizler de yerel yönetimler olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Trabzon'u daha güçlü bir ekonomik yapıya kavuşturmak için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."