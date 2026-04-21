Bakan Işıkhan, Zambiya ile ekonomik iş birliği hazırlıklarını görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe ile bir araya geldi.

Işıkhan, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Türkiye-Zambiya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) II. Dönem Toplantısı öncesinde heyetlerin katılımıyla Haimbe ile görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bürokratlarımızın ve teknik heyetlerimizin çabalarıyla meydana gelen, ülkelerimiz için olumlu sonuçlar meydana getireceğine inandığımız II. Dönem KEK Toplantısı hazırlık çalışmalarını ele aldık. Karşılıklı yatırımların, ticaret olanaklarının ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesi için atabileceğimiz adımları değerlendirdik."