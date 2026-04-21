Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Işıkhan, Zambiya ile ekonomik iş birliği hazırlıklarını görüştü
Giriş Tarihi: 21.04.2026 16:47 Son Güncelleme: 21.04.2026 16:51

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında karşılıklı yatırımların artırılması, ticaret imkanlarının geliştirilmesi ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik adımların değerlendirildi.

AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe ile bir araya geldi.

Işıkhan, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Türkiye-Zambiya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) II. Dönem Toplantısı öncesinde heyetlerin katılımıyla Haimbe ile görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bürokratlarımızın ve teknik heyetlerimizin çabalarıyla meydana gelen, ülkelerimiz için olumlu sonuçlar meydana getireceğine inandığımız II. Dönem KEK Toplantısı hazırlık çalışmalarını ele aldık. Karşılıklı yatırımların, ticaret olanaklarının ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesi için atabileceğimiz adımları değerlendirdik."

