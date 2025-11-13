Bakan Işıkhan’a mektup... TÜRK-İŞ Başkanı Atalay İSG ihlali için hapis cezası istedi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar imzalı mektupta, 2012'de yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun, ülkede iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli bir dönüm noktası olduğu ve iş yerlerinde güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması yönünde son derece yerinde hükümler getirdiği ifade edildi.

Bu kanunun, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini korumayı, çalışma ortamında oluşabilecek riskleri önlemeyi ve güvenli çalışma koşullarını sağlamayı amaçlayan temel düzenleme olduğuna işaret edilen mektupta, kanunun etkin uygulanmasının, yalnızca iş kazalarının önlenmesi açısından değil insan onuruna yakışır, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sürdürülebilmesi bakımından da önemli olduğu kaydedildi.

Ülkenin dört bir yanında işçilerin maruz kaldıkları iş kazaları sonucu hayatını kaybettiği ya da yaralandığı anımsatılan mektupta, bu durumun iş sağlığı ve güvenliği sisteminin, halen çözüm bekleyen ciddi sorunlar barındırdığını gösterdiği vurgulandı.