Bakan Işıkhan’dan Azerbaycan’da Türk dünyasıyla dayanışma mesajı

Giriş Tarihi: 5.12.2025 09:40

DHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Teşkilatı Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanları 1'inci Toplantısı için gardaş Azerbaycan'ımızın başkenti Bakü'deyiz. Türk devletleri olarak her alanda olduğu gibi çalışma hayatını ve sosyal güvenliği ilgilendiren konularda da aramızdaki dayanışmayı güçlendirecek; ortak geleceğimize birlikte yürüyeceğiz. Büyükelçimiz Sayın Birol Akgün'e nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyor, kendilerine ve Büyükelçilik personelimize görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

