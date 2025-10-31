Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Işıkhan'dan 'Dünya Tasarruf Günü' paylaşımı
Giriş Tarihi: 31.10.2025 10:45

Bakan Işıkhan'dan 'Dünya Tasarruf Günü' paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'ne ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Işıkhan, "Milyonlarca vatandaşımıza dijital hizmetlerimiz ile ulaşıyor, zamanın ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyoruz. Unutmayalım küçük adımlar, büyük atılımları beraberinde getirir" ifadelerini kullandı.

DHA
Bakan Işıkhan’dan ’Dünya Tasarruf Günü’ paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tasarruf bugünün bilinci, yarının güvencesidir. Hayata geçirdiğimiz yenilikçi ve kolay erişilebilir uygulamalar ile sürdürülebilir tasarruf anlayışını güçlendiriyoruz. Milyonlarca vatandaşımıza dijital hizmetlerimiz ile ulaşıyor, zamanın ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyoruz. Unutmayalım küçük adımlar, büyük atılımları beraberinde getirir" dedi.

Paylaşımda yer bulan görselde, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) dijital hizmetlerinde aylık ortalama kullanım verileri ile SGK iletişim kanallarında aylık ortalama bilgilendirme verileri aktarıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Işıkhan'dan 'Dünya Tasarruf Günü' paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz