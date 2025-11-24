Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Işıkhan’dan ekonomi programında kararlılık vurgusu: Hedef sürdürülebilir büyüme
Giriş Tarihi: 24.11.2025 16:10

Bakan Işıkhan’dan ekonomi programında kararlılık vurgusu: Hedef sürdürülebilir büyüme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, EKK toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Kapsayıcı, sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen ekonomi programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

İHA
Bakan Işıkhan’dan ekonomi programında kararlılık vurgusu: Hedef sürdürülebilir büyüme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama bulundu.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantımızı gerçekleştirdik. Bugünkü toplantımızda; özellikle sanayide yeşil ve dijital dönüşüm adımlarımızı, katma değerli üretimimizi ve stratejik yatırımlarımızı güçlendirecek politikalarımızı ele aldık. Kapsayıcı, sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen ekonomi programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Işıkhan’dan ekonomi programında kararlılık vurgusu: Hedef sürdürülebilir büyüme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz