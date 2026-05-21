Bakan Işıkhan’dan işsizlik ve kısa çalışma ödeneği açıklaması

Giriş Tarihi: 21.05.2026 10:44 Son Güncelleme: 21.05.2026 10:55

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işsizlik ve kısa çalışma ödeneği hakkında açıklamada bulunarak "5 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabında İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerine yönelik açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan açıklamalarında şunları kaydetti:

5 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği'ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız.

Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz.

Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
