Bakan Işıkhan’dan istihdamına destek açıklaması: İşe ilk adım programı için 243 milyar TL kaynak ayırdık

'NEET İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMI'NI HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Özel sektörde işe giren 18-25 yaş arası gençler için ücret ve sigorta primlerini belirli süreyle desteklediklerini ifade eden Bakan Işıkhan, böylece işverenlerin gençlere daha fazla fırsat vermesini, gençlerin de ilk iş deneyimini daha kolay kazanmasını hedeflediklerini açıkladı. 3 yılda 750 bin gencin bu destekten yararlanmasını öngördüklerini ve bu program için 243 milyar TL kaynak ayırdıklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bugün burada bir araya geldiğimiz bu fuar gibi kariyer fuarları ve toplu iş görüşmeleriyle gençlerimizi iş dünyasıyla buluşturuyoruz. Üç yılda 750 bin gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerimiz için NEET İşgücü Uyum Programı'nı hayata geçiriyoruz. Bu programla gençlerimize iş arama becerisi, çalışma disiplini ve temel yaşam yetkinlikleri kazandırıyoruz. Program yarı zamanlı olarak uygulanmakta olup gençlerimize katıldıkları her gün için bin 375 TL cep harçlığı ve kısa vadeli sigorta desteği sağlıyoruz. Hedefimiz, 3 yıl içinde toplam 450 bin gencimizi yeniden eğitimle ve istihdamla buluşturmaktır. İlk kez işe başlayacak gençlerimiz için İşe İlk Adım Programı'nı hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Özel sektörde işe giren 18-25 yaş arası gençlerimizin ücret ve sigorta primlerini belirli süreyle destekliyoruz. Böylece işverenlerin gençlere daha fazla fırsat vermesini, gençlerimizin de ilk iş deneyimini daha kolay kazanmasını hedefliyoruz. Üç yılda 750 bin gencimizin bu destekten yararlanmasını öngörüyoruz. Bu program için 243 milyar TL kaynak ayırdık. Üniversite öğrencilerimiz için ise İŞKUR Gençlik Programı'nı sürdürüyoruz. Bu programla öğrencilerimiz eğitimleri devam ederken hem iş deneyimi kazanmakta hem de haftada 1 ila 3 gün çalışarak aylık 6 bin 875 lira ile 19 bin 250 lira arasında gelir elde edebilmektedir. 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrencimize ulaşmayı hedefliyor, bunun için ise 96 milyar lira bütçe ayırdık. Rakamların ötesinde stajdan ilk işe, mesleki yönlendirmeden NEET gençlerimize kadar her aşamada gençlerimizi destekleyen, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir istihdam politikasını hayata geçireceğiz. Bu programlar için ayrılan kaynak yüz milyarlarca lirayı buluyor. Çünkü biz biliyoruz ki gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır" ifadelerini kullandı.